«Manifest»: comment se termine la série à succès sur Netflix? Les dix derniers épisodes de la saison finale ont été mis en ligne ce vendredi 2 juin. Netflix

Par F.Gh. (D.R.)

Attention spoilers ! En août 2021, Netflix exauçait les souhaits les plus fous des fans de « Manifest », en sauvant la série, qui venait d’être annulée par NBC. Le géant du streaming, qui avait décroché les droits de diffusion en ligne de la série, et était très satisfait de ses scores aux USA et à l’internationale, avait décidé de lui donner une nouvelle chance. C’est ainsi que la production d’une ultime saison, qui permettrait de clôturer l’histoire, et de répondre à ses nombreux mystères fut lancée. En novembre dernier, souhaitant quand même faire durer le plaisir, Netflix avait scindé la saison en deux, dévoilant dix premiers épisodes en novembre dernier, puis les dix derniers ce 2 juin. de videos Lire aussi «Manifest»: ce que l’on sait déjà de la dernière partie, à découvrir prochainement sur Netflix Cette première partie s’était achevée sur le sacrifice de Zeke, qui avait décidé d’absorber la leucémie de Cal, afin de le sauver, estimant qu’il était le seul à pouvoir arrêter la Date de Mort des passagers du Vol 828, et sauver le monde. Les aventuriers avaient également découvert l’existence du Saphir Omega, qui permet à Angelina de manipuler les autres passagers, en les manipulant avec des Appels, créés de toutes pièces. Il est révélé que Cal et Angelina représentent respectivement la face claire et la face obscure d’une même entité. Le jeune garçon a par ailleurs réussi à détruire le Saphir Omega, afin de neutraliser son ennemie. Malheureusement, un fragment de la pierre précieuse s’en sort indemne et est récupéré par Angelina.

Les épisodes ultimes reprennent l’intrigue huit mois plus tard, alors que les passagers restants sont détenus par le gouvernement qui en profite pour leur faire subir des expérimentations. Afin de neutraliser les pouvoirs d’Angelina, Ben lui injecte un produit, censé la priver de ses Appels, mais n’obtient pas l’effet désiré. Les autres passagers sont désormais privés de leurs Appels, qui sont tous reçus par Cal. Initialement dépassé, le jeune homme parvient finalement à maîtriser cette nouvelle faculté, ce qui lui permet de transmettre les Appels aux autres passagers. Alors que la fin se rapproche, l’apocalypse prédite semble être en marche, avec des catastrophes naturelles qui surgissent à travers le monde. La bande décide alors de se réunir à la montagne et s’apprête à vivre leur dernier voyage.

Un ultime Vol 828 Suite à une secousse, le fameux avion du Vol 828 réapparaît, et ils comprennent qu’ils doivent monter à bord, afin de faire face à leur jugement dernier. Comme un dernier test, Ben est tenté d’abandonner Angelina, toujours furieux contre celle qui a tué sa femme, Grace. Mais fidèle à lui-même, le héros finit par lui pardonner, et la ramène à bord. L’avion décolle alors, et les passagers font face à leur jugement. Certains voient apparaître des fissures sur leur peau, avant de prendre feu et d’exploser. Sur le point d’imploser, Saanvi est finalement épargnée. Ce n’est pas le cas d’Angelina, qui malgré ses excuses et ses tentatives de se repentir, a quand même fini en cendres.