Romelu Lukaku en très grande forme à une semaine de la finale de Ligue des Champions: auteur d’un assist, le Diable permet à l’Inter de s’imposer (vidéo)

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Brozovic à la 37e, d’un tir à l’entrée du rectangle. Il avait bénéficié d’un assist de Romelu Lukaku. Le meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges termine son championnat fort de 10 buts et 6 passes décisives.

Avec désormais 72 points, l’Inter remonte à la 2e place, malgré douze défaites, et ne peut plus être dépassé que par la Lazio, 71 points, qui se déplace samedi soir à Empoli. L’AC Milan, 4e, 67 points ne peut plus viser le podium. Naples est champion et compte 87 points avant d’accueillir la Sampdoria dimanche.