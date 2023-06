Le superbe geste des joueurs du PSG en soutien à Sergio Rico, toujours hospitalisé dans un état grave (vidéo)

Le coeur ne sera pas à la fête, à cause de la très grave blessure du gardien remplaçant espagnol Sergio Rico et parce que la saison a été décevante, malgré un 11e titre de champion.

Sergio Rico, 29 ans, est hospitalisé depuis dimanche à la suite d’un accident de cheval en Andalousie, dans le sud de l’Espagne. Selon plusieurs médias, le joueur, victime d’un traumatisme crânio-cérébral, a été admis dans une unité de soins intensifs de l’hôpital Virgen del Rocio de Séville et placé sous sédation et assistance respiratoire.

« Les nouvelles sont celles que vous avez aussi à travers les communiqués que distille l’hôpital de Séville. Notre docteur est en relation permanente avec le corps médical et la famille, on n’a pas plus d’informations », a expliqué jeudi Christophe Galtier en conférence de presse.

« Sergio est un garçon costaud, fort physiquement, avec ce qu’on peut faire on essaie d’envoyer des ondes positives et de soutenir tous ses proches », a commenté le coach.

Contre Clermont et pour le dernier match de Leo Messi et Sergio Ramos sous les couleurs rouge et bleues, Christophe Galtier a aligné Hugo Ekitike devant aux côtés de l’Argentin et du capitaine (Marquinhos est blessé) du soir Kylian Mbappé, qui cherchera à remporter le trophée du meilleur buteur de la saison.

Derrière, le Marocain Achraf Hakimi fait son retour dans le 11 de départ après sa suspension de deux matches.