L’Union, Genk ou l’Antwerp? C’est le jour J dans la course au titre

La température ne cesse de grimper depuis plusieurs jours, et pas que dans le ciel. Ce dimanche, la Jupiler Pro League connaîtra le nom de son nouveau roi. Un champion à désigner parmi trois formations prêtes à se donner sans compter une dernière fois. D’ultimes efforts pour soulever un trophée que chaque prétendant mérite de décrocher. À sa façon, mais sans la moindre discussion tant ils ont été les plus réguliers dans la course à la succession d’un Club de Bruges méconnaissable de bout en bout. Un triple champion en titre qui remettra sa couronne à l’Union, la formation qui l’accueille, ou l’enverra à Genk voire l’Antwerp. « Nous jouerons le coup à fond, comme chaque fois depuis l’entame des playoffs », s’est senti obligé de préciser Rik De Mil lors de la dernière conférence de presse. « Mes gars n’ont pas préparé leurs valises pour partir en vacances, ils auront à cœur de prendre des points sur le terrain des Unionistes ».