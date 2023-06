Alexia Bertrand donne aux banques jusqu’à fin juin pour relever leurs taux: «S’il n’y a pas de réaction de la part des banques, tout est négociable»

Vendredi, la Banque nationale a estimé qu’il était possible de rapprocher, à terme, les taux d’intérêt des comptes d’épargne - qui s’élèvent en moyenne à 0,37 % aujourd’hui - du taux de la BCE. Fin mai, Vooruit avait de son côté déposé un projet de loi visant à lier les taux d’intérêt des comptes d’épargne au taux de la BCE.

Alexia Bertrand, tout comme Steven Vanackere, le vice-gouverneur de la BNB, admet qu’il n’est pas facile d’appliquer une mesure unique à toutes les banques, dont la taille et la clientèle sont différentes. Mais elle note que ces dernières placent plus d’argent qui leur rapporte à la BCE que d’argent «excédentaire» provenant des livrets d’épargne. Et que les chiffres des bénéfices des banques montrent que «les marges d’intérêt ont fortement augmenté au cours des 12 derniers mois».