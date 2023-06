Pour le politologue Michel Hermans, la libération des prisonniers européens d’Iran est un bon point pour la Belgique: «Hadja Lahbib se fait un nom en politique»

La Belgique s’en tire très positivement au niveau des relations au sein de l’Union européenne et montre ce qu’on est en train de développer : une Europe plus unie. Que ce soit au niveau de la pandémie, de la guerre en Ukraine. C’est aussi le cas au niveau diplomatique. Lorsqu’on a un passeport européen et qu’on a un problème, on va souvent vers le consulat européen le plus proche, qu’il soit belge, français, autrichien, allemand, bulgare… »

« Pour elle, qui vient d’arriver en politique, c’est une très bonne chose et cela aura des effets : elle se fait un nom et au niveau électoral, en vue de 2024, elle pourrait avoir un poids important pour le MR, qui, comme le parti socialiste, est au pouvoir depuis deux législatures et prend des coups de la part des partis d’opposition. Côté flamand, c’est aussi très important pour Alexander De Croo. »

Le politologue épingle également la façon dont l’utilisation de l’article 167 de la constitution (NDLR : celui-ci stipule que le gouvernement -«Le Roi »- dirige les relations internationales en cas de danger grave et imminent) : « Remplacer le traité de transfèrement, -comme on l’avait négocié avant les arrestations d’Asadi et d’Olivier Vandecasteele –, pour ensuite utiliser l’article 167 de la constitution, on aurait pu le faire plus tôt. Ils ont beau le dire sous n’importe quel angle, c’est clair qu’on a voulu, d’abord, attendre le recours qui a été fait devant la cour constitutionnelle, contre cet aspect un peu tendu entre un terroriste condamné à 20 ans de prison et d’un autre côté quelqu’un qui n’a rien à se reprocher. Or, on sait très bien que l’Iran utilise ce système d’otage pour échanger des personnalités qui se font coincer dans les pays occidentaux. Et pour échanger Assadi contre quatre otages, c’est qu’il est vraiment très important pour les Iraniens. Il faut le surveiller de près. À ce niveau, l’Europe doit rester sur ses gardes. »