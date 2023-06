Journée mondiale du vélo: Manneken Pis reçoit un costume de cycliste

« Pendant longtemps, l’image selon laquelle Bruxelles et le vélo ne faisaient pas bon ménage a prévalu, alors qu’il s’agit en fait d’un très bon mariage », a déclaré la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van Den Brandt. « Beaucoup de travail a été fait ces dernières années pour rendre Bruxelles plus cyclable et nous le soulignons aujourd’hui », a-t-elle ajouté.

« Bruxelles est une ville qui, pendant très longtemps, a semblé conçue pour les voitures et le trafic de transit », a souligné la ministre. « Au cours des 15 dernières années, nous nous sommes efforcés de créer davantage d’infrastructures cyclables, afin de garantir la possibilité de circuler en toute sécurité à Bruxelles. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous constatons qu’il y a déjà beaucoup d’améliorations. Nous avons construit environ 50 kilomètres de pistes cyclables supplémentaires ces dernières années et nous remarquons que chaque fois que nous construisons une piste cyclable, les gens commencent à l’utiliser. »