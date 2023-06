Terrible accident de train en Inde: au moins 288 morts et 900 blessés

Un deuxième train de voyageurs a également été impliqué dans ce drame, d’après Pradeep Jena, un haut représentant du gouvernement de cet État, mais on ignore les circonstances exactes dans lesquelles cela s’est produit. On évoque un souci de signalisation.

Un train de voyageurs, le Coromandel Express, et un convoi de marchandises sont entrés en collision près de Balasore, à environ 200 kilomètres de Bhubaneswar, la capitale de l’État d’Odisha, ont raconté des témoins et des porte-parole des autorités régionales.

« Au dernier comptage, nous avons plus de 288 morts et ce chiffre augmente car il y a de nombreux blessés graves, des blessures à la tête », a expliqué Sudhanshu Sarangi, le directeur général des services de lutte contre les incendies de l’État d’Odisha. « Un événement très triste et les perspectives ne sont pas bonnes ».