ZEB vise la centaine de magasins d’ici trois ans

L’enseigne a également dévoilé la nomination de Matthias Hindriks au poste de CEO.

The Fashion Society, la maison mère de ZEB détenue par Colruyt et qui rassemble également les magasins PointCarré et The Fashion Store, compte se développer après avoir enregistré un chiffre d’affaires en hausse de 207 millions d’euros l’an dernier, pour un bénéfice doublé de plus de 6 millions.