Champions Playoffs: l’Union, Genk ou l’Antwerp? C’est le jour J dans la course au titre

La température ne cesse de grimper depuis plusieurs jours, et pas que dans le ciel. Ce dimanche, la Jupiler Pro League connaîtra le nom de son nouveau roi. Un champion à désigner parmi trois formations prêtes à se donner sans compter une dernière fois. D’ultimes efforts pour soulever un trophée que chaque prétendant mérite de décrocher. À sa façon, mais sans la moindre discussion tant ils ont été les plus réguliers dans la course à la succession d’un Club de Bruges méconnaissable de bout en bout. Un triple champion en titre qui remettra sa couronne à l’Union, la formation qui l’accueille, ou l’enverra à Genk voire l’Antwerp. « Nous jouerons le coup à fond, comme chaque fois depuis l’entame des playoffs », s’est senti obligé de préciser Rik De Mil lors de la dernière conférence de presse. « Mes gars n’ont pas préparé leurs valises pour partir en vacances, ils auront à cœur de prendre des points sur le terrain des Unionistes ». Pas une mince affaire, tant la ferveur qui va s’emparer du Parc Duden risque d’être étouffante pour les visiteurs. « Allez les gars, un dernier effort à fournir et le titre pourrait être dans la poche ». Dante Vanzeir et Paul Onuachu ont tout résumé via quelques secondes de vidéo pour leurs anciennes couleurs. Il reste un peu plus de nonante minutes d’efforts, certes intenses mais plus faciles à réaliser au vu de l’enjeu. Pas question de calculer non plus, seule la victoire pourra amener un mouvement de bonheur, surtout du côté de l’Antwerp, le seul guerrier à avoir les cartes en main. Une situation à l’allure dopante mais qui pourrait paralyser les jambes anversoises, comme lors de la fin de rencontre dimanche passé face à l’Union. « Je n’ai pas l’impression que mes gars se bloquent », souffle Mark Van Bommel. « Ce que je retiens, c’est que tout le monde est contre nous et j’adore cela ».

De notre côté, comme dans le chef de chaque amoureux du ballon rond neutre, nous aimons le beau jeu, l’intensité et le suspense. Cette saison belge a tenu toutes ses promesses, de quoi rendre de la noblesse à une compétition souvent délaissée, pour ne pas dire snobée. Elle ne sera jamais la plus belle esthétiquement mais elle offre souvent son lot de surprises et s’amuse à déjouer les pronostics. En début de soirée, deux stades seront remplis à craquer et prêts à rugir sur chaque action de leurs favoris. La formule des playoffs a beau créer un suspense factice, force est de lui reconnaître qu’elle a permis de vivre une cuvée exceptionnelle au cours des dernières semaines. Pour la savourer, trois styles s’affrontent. L’insouciance de l’Union, les combinaisons limbourgeoises et le cynisme de l’Antwerp. « Ce qui doit se passer se passera », décoche Wouter Vrancken. « Pas besoin de faire de grandes théories ou de réfléchir à mille manières d’aborder les événements. Le foot se joue dans la tête mais aussi dans la capacité des joueurs à créer quelque chose. L’histoire s’écrit par des actes, mes gars doivent prendre conscience de cela ».