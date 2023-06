Rallye: Thierry Neuville leader en Sardaigne

Thierry Neuville (Hyundai) occupait la tête du rallye de Sardaigne, 6e manche du championnat du monde WRC, à l’issue de la 3e journée, samedi. Le pilote belge avait pris la 1re place au terme de l’avant-dernière spéciale du jour, l’ES14, à la suite de la sortie de route du Français Sébastien Ogier (Toyota), qui était alors leader. Neuville a confirmé sa bonne forme en enlevant la 15e spéciale, signant son 6e scratch du week-end. Au classement général, le Saint-Vithois possède 36.4 secondes d’avance sur son coéquipier finlandais Esapekka Lappi et 1 : 50.7 sur le leader du championnat du monde, le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota).

« Je suis soulagé d’avoir terminé », a déclaré Thierry Neuville après la dernière spéciale du jour. « C’était une journée difficile mais les sensations étaient de plus en plus bonnes avec la voiture. Nous avons beaucoup appris aujourd’hui, c’est important, mais ce n’est pas encore parfait et nous pouvons encore nous améliorer. Place à une journée courte mais délicate ce dimanche », a ajouté Neuville, vainqueur du rallye sarde en 2016 et 2018.