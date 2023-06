Eden Hazard résilie son contrat et quitte le Real

La fin se profilait, ces dernières semaines, entre Eden Hazard et le Real Madrid. Le club espagnol a finalement confirmé les rumeurs ce samedi soir via un communiqué indiquant avoir trouvé un accord avec le joueur belge pour que son contrat soit résilié, à un an de son terme.

Le divorce était même devenu inévitable, vu le très faible temps de jeu de l’ex-Diable rouge qui n’a jamais réussi à se remettre de ses nombreuses blessures. Son coach, Carlo Ancelotti, avait d’ailleurs perdu toute confiance en lui. Cette saison, il n’a joué que six matches de championnat pour un total de seulement 194 minutes. Il était alors inconcevable pour le club de continuer à lui offrir une année supplémentaire, lui qui touche environ 20 millions d’euros par an, soit l’un des plus gros salaires d’Europe. Pour rappel, Eden Hazard avait été transféré de Chelsea au Real Madrid en 2019 pour 115 millions d’euros. À 32 ans, le Belge devra donc revoir fortement ses exigences salariales pour rebondir dans le foot. À moins qu’il n’opte pour une retraite anticipée…