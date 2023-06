Le Standard n’avait plus la force pour un dernier exploit à Gand...

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il était question d’orgueil, samedi soir à Gand, pour le Standard qui n’aura pas décroché une seule victoire dans ces Europe Playoffs puisqu’il a clôturé sa saison par une 15e défaite. Plus d’enjeu, plus d’intérêt, si ce n’est pour quelques jeunes éléments comme Noubi et Hautekiet qui préparent plus que les autres la saison prochaine, le club liégeois devait évacuer la frustration de playoffs ratés et du départ de Ronny Deila, toujours dans les mémoires, malgré tout. Pour récompenser les quelques centaines de supporters rouches qui avaient effectué le déplacement, le groupe de Geoffrey Valenne a pris cet ultime déplacement à La Gantoise au sérieux mais n’a, comme lors de la venue des Buffalos à Sclessin, pas été en mesure de les inquiéter réellement.