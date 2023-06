Un homme décède sur la terrasse d’une brasserie en France: il se serait étouffé avec de la nourriture

De longues minutes se sont écoulées Place Foch. Ce samedi 3 juin, durant la pause méridienne, alors qu’il profitait d’un repas sur la terrasse d’une brasserie châlonnaise, un homme de 84 ans est mort, rapportent nos confrères de L’Union. C’est à 12h54 que les secours sont appelés. L’homme tousse fortement, son visage est bleuté. Il se serait étouffé avec de la nourriture, mais les causes de sa mort ne sont pas encore déterminées.

Le personnel du restaurant court à son chevet pour lui prodiguer les premiers soins d’urgence, rapidement rejoints par un pharmacien dont le commerce se situe à l’angle de la Place Foch et de la rue de la Marne. Quelques instants plus tard, une équipe de secours à la personne des pompiers de Châlons-en-Champagne et une autre du Smur (Service mobile d’urgence et de réanimation) prennent le relais. Malgré tous leurs efforts, l’homme succombe.La mort du Châlonnais est actée à 13h33.