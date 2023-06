«The Voice»: la finale de la 12e saison remportée par…

Après 14 semaines de compétition, TF1 présentait enfin la finale de « The Voice : la plus belle voix », ce samedi soir. Diffusée en direct, la finale mettait en opposition les équipes d’Amel Bent, Zazie, et Vianney, alors que Bigflo et Oli étaient sur le banc de touche, après l’élimination de tous leurs talents. Les finalistes ont fait leur arrivée sur scène tous ensemble, reprenant le tube d’Aya Nakamura, « Djadja », accompagnés de la chanteuse elle-même. Christophe Maé, Pierre de Maere, Patrick Bruel, Vitaa, et David Guetta ont également partagé la scène avec les talents encore en lice.

de videos

Lire aussi Incroyable surprise dans «The Voice» (TF1): Florent Pagny rejoint les demi-finalistes sur scène et provoque une vague d’émotion sur le plateau (vidéo)

Privés de finale, alors qu’ils étaient dans l’équipe la plus fournie pendant la demi-finale, les talents éliminés de Bigflo et Oli ont eu droit à une belle surprise. En effet, durant la semaine, les rappeurs ont invité leurs anciens protégés à les rejoindre sur scène lors d’un de leurs concerts. Pour leurs prestations en solo, Aurélien et Jérémy Levif ont ouvert le bal avec des performances vocales impressionnantes, et à la hauteur de ce qu’ils ont démontré depuis 14 semaines. Amel Bent, qui était la seule coach à présenter deux talents, n’a pas manqué d’éloge pour saluer les superbes prestations d’Arslane et de Micha.