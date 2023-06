Concours musical Reine Elisabeth: le bariton sud-coréen Taehan Kim remporte le concours musical

Taehan Kim, âgée de 22 ans, est le plus jeune finaliste et recevra un chèque de 25.000 euros. Lors de sa représentation en finale, il a interprété des œuvres des compositeurs Wagner, Mahler, Korngold et Verdi.

Le Sud-Coréen succède à l’Allemand Samuel Hasselhorn, dernier lauréat du concours de chant en 2018.