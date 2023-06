Chaos en Ligue 1: incidents entre supporters avant Ajaccio-OM, un enfant de huit ans et un journaliste agressés (vidéos)

Avant la rencontre comptant pour la 38e et dernière journée de Ligue 1, remportée 1 à 0 par le club corse, une trentaine de supporters ajacciens s’en sont pris à des fans marseillais, tout juste arrivés dans le parcage fermé qui leur était réservé au Stade François-Coty.

Le match entre Ajaccio et l’OM s’est déroulé samedi dans un climat de forte tension avec des incidents entre supporters des deux clubs avant le coup d’envoi et l’agression d’un journaliste de France 3 après la rencontre, a constaté un journaliste de l’AFP.

Les deux groupes de supporters se sont ensuite jeté des projectiles, pierres, piles et feux d’artifice. Les stadiers de l’OM et la sécurité du club ajaccien sont intervenus et un calme relatif est revenu.