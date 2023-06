Mylène Farmer, éternelle reine de la scène française

10 ans que son public l´attendait, il était donc inenvisageable pour l´icône de louper ce rendez-vous grandiose… à plus d´un titre. Dans les chiffres : la plus grosse tournée des stades (9) remplis réalisée par un artiste français, le nombre de semi-remorques nécessaires pour transporter tous les décors (90) et on en passe…

Et comme on ne devient pas reine en son pays en ignorant son peuple, ou plutôt ses fans, Mylène Farmer sait pour qui et pourquoi elle fait le show : jamais elle n´a omis de chanter les tubes « Rêver », « Sans contrefaçon » et « Désenchantée » (intense) lors de ses tournées. Cette fois, elle y ajoute « Libertine », « XXL », « Tristana » (qu´elle n´a plus chanté depuis 1989) et « Oui mais… non » qui lui permet de s´installer sur un trône très stylé… qui n´a rien à envier aux « queen » américaines de la scène. Car ici, les sourires (et on préfère ça à ses larmes) glissés par Mylène entre (et même pendant) les chansons laissent à croire qu´il y aussi une grosse dose de sincérité et d´humanité dans ce spectacle pourtant hors normes.