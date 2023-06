«Rien ne s’est passé comme prévu»: le passage d’Eden Hazard au Real Madrid analysé par la presse espagnole

Un transfert de l’ancien Diable rouge pour somme record de 115 millions d’euros qui n’a finalement jamais convaincu. En quatre saisons à Madrid, Eden Hazard n’a joué que 76 matches, inscrivant sept buts et délivrant douze passes décisives. Un bilan maigre et ce n’est pas la presse espagnole qui a oublié de le souligner.

Dans ses pages, Marca consacre une double page aux départs de Marco Asensio et d’Eden Hazard. Sur ce dernier, on peut notamment lire : « Le grand transfert de l’été 2019 part comme un échec majeur – en Italie, on appelle ça un bidone. Hazard est arrivé à Madrid dans une opération à plus de 100 millions d’euros pour Chelsea. Une opération à laquelle même Pep Guardiola avait donné sa bénédiction. »