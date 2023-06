La Ville inaugure le parc des Brigittines: 3.000 m2 dédiés à la qualité de vie des habitants de la Jonction Nord-Midi

Le nouveau parc des Brigittines dont le relief a été entièrement remis à plat dispose d’un tout nouveau revêtement de sol perméable appelé le ‘gorrh’ et compte 40 nouvelles plantations. Il accueille des espaces de repos et de détente ainsi qu’un mur de jeux de 300 m2 avec des toboggans, des trampolines, des balançoires ou encore des bacs à sable. Les sportifs bénéficieront d’un terrain mixte basket-ball/football, d’une zone de fitness, d’une piste d’athlétisme de 50 mètres mais aussi de deux terrains de pétanque.

Le parc des Brigittines, la dalle du Logement Bruxellois et les voiries qui la bordent font peau neuve. Un atelier de formation a également vu le jour le long de la rue du Miroir. C’est l’aboutissement de trois ans de chantier. Un tout nouvel espace public de rencontre, de détente et de jeux s’offre aux habitants.

La dalle qui surplombe le parc et qui constitue le lieu de vie commun aux habitants des immeubles du Logement Bruxellois a, elle aussi, été entièrement rénovée et accueille une fresque imaginée avec les habitants et réalisée par l’artiste Vincent Glowinski, connu aussi sous le nom de Bonom.