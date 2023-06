Inauguration d’un club de boxe gratuit pour des jeunes en situation socio-économique précaire à Bruxelles

Ce samedi, le club de boxe a été officiellement inauguré. Les cours gratuits pour enfants et jeunes en situation de pauvreté sont une initiative de Decathlon et de L’ASBL Sport2Be, une organisation qui aide les jeunes Bruxellois en difficulté dans tous les domaines de leur vie. Sport2Be organise, entre autres, des cours gratuits de danse, de basket-ball, de football et, plus récemment, de boxe dans différents lieux à Bruxelles.

« Dans notre pays, un enfant sur six vit dans la pauvreté et ce chiffre est encore plus élevé à Bruxelles. Les enfants et les jeunes en situation de pauvreté sont souvent plus exposés au risque d’exclusion sociale. Avec Sport2Be, nous voulons leur offrir un tremplin en les accompagnant, dans leur orientation et leur entrée dans la vie active. Les jeunes Bruxellois peuvent venir ici pour faire de la boxe dès l’âge de huit ans. Cet âge est volontairement très bas : de cette façon on établit de bons liens avec les jeunes, afin de pouvoir les aider plus tard dans la vie également », souligne la hockeyeuse Jill Boon, cofondatrice de Sport2Be.