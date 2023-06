Procession de Mons: des nouveautés sur le parcours et du nouveau matériel pour les chevaux

Au total, ce sont plus de 1.800 participants en costumes qui prennent part à la procession ce dimanche matin. Ils sont plus de 2.000 si on ajoute les musiciens, les choristes, les cavaliers… Le Car d’Or, lui, a été sorti de la collégiale aux alentours de 8 h du matin.

Un nouveau parcours

Nouveauté importante : des changements sur le parcours à cause des travaux qui se multiplient dans les différents quartiers de Mons. Le parcours a donc été modifié, surtout à la fin du parcours, dès la rue de la Petite-Guirlande. « En temps normal, lorsque nous arrivons à cette rue, nous nous rendons vers la rue Léopold II, la place Léopold et nous remontons par la rue de la Houssière et le square Roosevelt vers la rampe Sainte-Waudru » explique Emmanuel Godefroy, président de la procession. À cause des travaux en cours à la gare et au square Roosevelt, la procession emprunte la rue de l’Athénée, la rue Fétis et la rue de la Grosse Pomme. « Cette zone sera interdite au public, par mesure de sécurité. » Il s’agit en effet de rues très étroites.