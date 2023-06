Said Ahruil, échevin des Sports et de la Cohésion sociale à Saint-Gilles: «On est victime de notre succès mais on garde notre identité saint-gilloise»

Vous êtes redevenu échevin en 2022, comment avez-vous réagi ?

Au début, lorsque je n’étais pas reconduit comme échevin après les élections de 2018, je l’avais un peu mauvaise honnêtement. Je ne m’intéresse pas à la politique en tant que tel, je suis impliqué dans ma commune et mon quartier, donc je pense être utile. Depuis des années, je n’ai cessé de travailler pour établir un vivre-ensemble. C’est un travail qui prend du temps et de l’énergie. J’estime avec mon recul et mon expérience qu’on est actif et efficace sur une génération. Une fois que le travail est effectué sur cette génération, il faut le réaliser avec celle qui arrive. C’est ce qui se passe dans les quartiers en général. On se demande ce qui se passe là-bas, comme si des phénomènes venaient de surgir, alors que pas du tout, ce sont des choses qui ont toujours existé, qui évoluent. On doit s’adapter. Je trouvais mon départ dommage car j’effectuais le lien et on avait une logique de travail. On connaissait les problèmes et on avait des solutions, mais cela demande du temps, car il faut assurer cette continuité. Saint-Gilles est une commune qui brille car elle a été gérée de manière uniforme dans le temps. Les fruits de cette politique apparaissent au fur et à mesure.

de videos

Qu’est-ce qui a changé depuis votre retour ?