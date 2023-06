Les bourgmestres de plus en plus insultés sur les réseaux sociaux: «Cela vient à me dégoûter d’œuvrer pour le bien commun»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un bourgmestre sur deux a le coup de blues de la profession. C’est ce que rapporte l’Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) dans son dernier baromètre. Un des facteurs de cette baisse de motivation provient d’une pression grandissante sur les réseaux sociaux. Six bourgmestres sur dix ont déjà porté plainte à la police pour cause d’injures, de menaces verbales et physiques. Quatre bourgmestres de notre région partagent leur ressenti face à cette haine virtuelle.

Maxime Prévot, bourgmestre de Namur. - V.L.