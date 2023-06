Roland-Garros: les surprenantes révélations d’un joueur brésilien

Tombeur de la tête de série nº2 Daniil Medvedev, Thiago Seyboth Wild s’est incliné ce samedi contre le Japonais Yoshihito Nishioka au troisième tour de Roland-Garros. Un combat physique qui aura duré cinq sets (3-6, 7-6, 2-6, 6-4, 6-0) . Sensation du tournoi, Thiago Seyboth Wild est également au centre de plusieurs polémiques.

En plus d’être accusé de violences conjugales, le joueur brésilien fait désormais la une du journal brésilien O’Globo . Ce dernier a révélé des conversations WhatsApp assez improbables entre le joueur et son ancienne femme, l’influenceuse Thayane Lima. Le joueur brésilien Thiago Seyboth Wild se confie sur ses origines et l’adhésion d’une partie de sa famille à l’idéologie nazie.