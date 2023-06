Céline Dion malade: voici la somme astronomique allouée à ses soins médicaux

Il y a quelques jours, Céline Dion annonçait une triste nouvelle à ses fans, pourtant impatients de la retrouver sur scène, après des années d’absence. « Je suis vraiment désolée de vous décevoir tous une fois de plus. Je travaille très dur pour retrouver mes forces, mais les tournées peuvent être très difficiles, même quand on est à 100 %. Ce n’est pas juste pour vous de reporter sans cesse les concerts, et même si cela me brise le cœur, il vaut mieux que nous annulions tout maintenant, jusqu’à ce que je sois vraiment prête à remonter sur scène. » expliquait-elle à son public, assurant pourtant ne pas abandonner. La chanteuse traverse, en effet, une période difficile alors qu’elle est atteinte du syndrome de la personne raide. Cette maladie neurologique rare, considérée comme auto-immune, lui provoque notamment des spasmes musculaires douloureux et une raideur progressive.

Bien qu’il n’y ait pas de traitement qui agisse directement sur la maladie, certains soins peuvent être prodigués afin de lutter contre ses symptômes. Selon le magazine Public, les spasmes de l’interprète de « Vole » se localiseraient au niveau de la gorge. Elle aurait donc désormais du mal à s’alimenter, et même des difficultés respiratoires. Pour essayer de lutter contre tout ça, la diva est surveillée de très près par ses équipes, et subirait une série de soins médicaux lourds, et très onéreux. L’hebdomadaire français parle d’un traitement expérimental « à base d’immunoglobulines pour soulager les spasmes musculaires », qui lui coûterait la coquette somme de 40 000 euros chaque mois. Actuellement soignée outre-Atlantique, Céline Dion pourrait bientôt se relocaliser en France, et se faire traiter au CHU de Montpellier, où un Institut Hospitalo-Universitaire dédié aux maladies auto-immunes et aux immunothérapies innovantes sera bientôt inauguré, comme l’avait révélé Midi Libre le mois dernier.