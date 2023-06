Maxime Prévot est notre invité de ce dimanche: «Nous devons changer d’état d’esprit et retrouver un esprit d’État» (vidéo)

Il existe déjà beaucoup d’organes de contrôle… Il faut y ajouter plus de sobriété et une meilleure gouvernance, comme nous le proposons dans notre plan : réduire le nombre de députés, réduire le nombre de ministres et leur salaire, garder possible le cumul entre bourgmestre et député pour garder dans les assemblées parlementaires des élus qui ont les pieds dans la glaise et pas juste des penseurs en chambre. Nous voulons aussi limiter, dans le temps, le nombre de mandats successifs. Il est sain qu’il y ait du renouvellement. Nous nous appliquerons ces règles à partir du prochain scrutin même si les législations n’auront pas été votées.

Nous devons changer d’état d’esprit et retrouver un esprit d’État. Nous devons montrer aux citoyens que les politiques peuvent donner un cap et prendre des décisions courageuses.

Cette ville, qui a beaucoup de charme, n’avait pas besoin d’une gare aussi gigantesque. À Namur, nous avons dépensé 70 millions (400 millions pour Mons) alors que nous avons fait un investissement architectural et intermodal(bus et train) au cœur de la Capitale de la Wallonie. Nous gérons avec sérieux…

Cela me choque. On a le sentiment que d’aucuns veulent préserver des privilèges qui n’ont pas lieu d’être. Ce n’est plus supportable alors qu’on demande au citoyen de faire preuve de sobriété.

Les citoyens demandent un retour à l’essentiel. Ils ne comprennent plus que l’on perde du temps et de l’énergie à des querelles intestines entre partis. Cela ne les incite pas à s’engager. Nous voulons ramener de la crédibilité et de l’efficacité dans l’action publique : stop à tous ces gaspillages de l’argent public honteux, comme dans le dossier du mobilier du Parlement de Wallonie.

Nous devons donner des droits renforcés aux citoyens qui, en échange, doivent assumer leurs responsabilités. Nous voulons la limitation du chômage dans le temps (2 ans). La vocation première d’un État est de générer des jobs et pas des chômeurs. Je veux donner une perspective forte de réactivation des demandeurs d’emploi. Je ne veux pas continuer à creuser la tombe de la cohésion sociale et de la soutenabilité budgétaire. Pour cela, il faut aussi des formations orientées vers un métier et une amélioration des politiques de mise à l’emploi et, si besoin, des sanctions.

Pour certains, il y a un agenda caché de régionalisation larvée à laquelle je me refuse. Nous voulons un refinancement majeur de la justice et l’engagement de 5.000 policiers. Les citoyens veulent voir des policiers dans les rues.

On a aujourd’hui aux quatre coins du territoire belge des vols, des faits de violence, de la toxicomanie depuis qu’Anvers est devenue la porte d’entrée de la cocaïne et de l’héroïne.

«Prendre soin de soi et des autres, c’est notre projet de société»

Que dites-vous aux citoyens qui ont moins envie de s’engager en politique ?

« Les jeunes et les nouvelles générations qui veulent s’y investir ne s’attendent pas à subir autant de violence des réseaux sociaux. »

Les abandons de fonctions des élus vous inquiètent ?

« Cela doit interpeller. La moitié des mandataires locaux ne sont pas certains de se représenter en 2024, c’est inquiétant. »

Vous aussi?

« Oui, je trouve cela violent. J’ai déjà pensé à arrêter. »

Des jeunes pensent aussi qu’on peut faire de la politique de 8 à 17 h. Ils n’ont pas envie de faire 20 h de politique par jour. Est-ce possible ?

« C’est un sacerdoce. »

Dans d’autres secteurs (soins de santé;...), les jeunes veulent aussi un autre rythme de vie...

« La politique n’est pas compatible avec un investissement 8h-17h. Je pense qu’il y a une telle exigence de disponibilité de la part du citoyen qu’on ne peut pas faire la politique autrement en termes d’horaire. On reçoit des messages par Facebook ou Instagram à 2 h ou 3 h du matin. »

Quelles sont vos priorités aujourd’hui ?

« Nous voulons un retour à l’essentiel : l’éducation et la santé. Je pense qu’on a de plus en plus besoin de réhabiliter l’éducation au travers de l’enseignement, mais aussi le comportement civique. »

Vous le voyez au quotidien ?

« Je remarque le nombre de situations où les gens sont contrariés, des barakis qui jettent leurs déchets à terre, des gens qui gueulent en rue...Il y a un civisme qu’il faut réhabiliter. Cela coûte cher en terme de cohésion sociale. »

Notre système de santé est en difficulté ?

« Le gouvernement a diminué la norme de croissance des soins de santé. Les professionnels de santé sont éreintés. Nous plaidons pour un plan d’urgence du personnel infirmier qui a besoin d’être revalorisé...Le ministre Vandenbroucke n’écoute pas les propositions de Catherine Fonck. Nous sommes demandeurs de faire sauter le verrou pour les professions médicales. Ces quotas nous font marcher sur la tête et empêchent des Belges motivés de faire des études de médecine... »

Que pensez-vous de l'état de la santé mentale de la population ?

« Prendre soin de soi et des autres est un projet de société. C’est notre projet de société. Nous voulons notamment offrir la possibilité aux personnes âgées d’être enfin respectées. On dépeint les personnes âgées plus en terme de charge qu’en terme d’apport. On oublie le nombre de familles qui peuvent bosser parce qu’il y a des grands-parents qui peuvent s’occuper des enfants. S’il n’y a pas les seniors, le bénévolat s’écroule et la dynamique associative aussi. »

C’est un enjeu générationnel ?

« Ils ont le droit d’exiger une pension digne pour être apaisés et consacrer une attention aux autres. »

Il reste un problème d’accès aux crèches aussi

« Nous voulons instaurer un « droit à la crèche » similaire au « droit à l’école » pour garantir à tous les parents la possibilité de concilier vie familiale et vie professionnelle. Nous voulons notamment doubler la déductibilité pour frais de garde d’enfant à charge. »

Comment mieux soutenir les familles ?

« Nous voulons arriver à 300 euros d’allocations familiales par mois par enfant, dès le premier enfant, en remplacement de la majoration de la quotité exemptée d’impôt... et aussi des congés élargis pour ceux qui adoptent et un congé de paternité obligatoire de 30 jours à prendre la première année de la naissance d’un enfant. »

« Cet été, les familles recomposées sont très touchées par les changements de rythme scolaire. »

Quel bilan après une année de changement de rythme scolaire?

« Il y a de vraies difficultés pour les parents des deux côtés de la frontière et pour les familles recomposées. Sur le plan du bien-être de l’enfant, c’est une bonne réforme. Nous avions plaidé pour que le gouvernement puisse s’accorder avec la Flandre : il y a des dizaines de milliers de famille qui sont concernées par les écoles de part et d’autre de la frontière linguistique. Elles doivent vivre avec des congés qui ne se prennent pas au même moment. »

Le gouvernement a manqué de concertation ?

« Il aurait fallu avoir une meilleure concertation pour une synchronisation des différents niveaux de l’enseignement. »

Quels changements demandez-vous ?

« Nous avions plaidé pour qu’il y ait au moins une semaine conjointe à Pâques et à la Toussaint avec la Flandre. Cela a été balayé d’un revers de main. Les familles recomposées sont très touchées par ces changements pour cet été. Il ne faut pas oublier que ces familles ne s’entendent pas toujours facilement pour la garde des enfants. Le début du mois de juillet et la fin du mois d’août perturbent la gestion traditionnelle par quinzaine. Il faut trouver de nouvelles adaptations. »

D’autres problèmes pour cet été ?

« Les stages et les camps pour les jeunes sont en difficulté....parce que les camps de scouts se limitent à quelques semaines avec des problèmes de disponibilités des chefs scouts et des terrains. »

Des inquiétudes pour la rentrée ?

« Nous devons aussi faire face à des pénuries de profs de langues et notamment des professeurs de néerlandais qui retournent en Flandre. On perd donc des Native Speakers dont on a tant besoin. J’ai eu plusieurs témoignages d’école à ce niveau. »

Comment se porte la ville de Namur, la capitale wallonne ?

« Nous avons une très belle dynamique touristique et un pôle estudiantin important. Comme toutes les grandes villes, nous sommes confrontés aux enjeux de mobilité, de précarité et de sécurité. Nous continuons à lutter pour garder une dynamique commerciale dans le centre. Nous essayons de créer un nouveau pôle d'attraction dans l’hyper centre-ville au square Léopold.... qui soit directement connecté à notre piétonnier, que nous souhaitons élargir. Dans le piétonnier, on constate que les commerces se portent mieux. Les citoyens aspirent à mêler la ballade et l'achat dans un cadre comme celui de Namur. Par la suite, nous voudrions réussir la même revitalisation du côté de la gare dans le nord de la ville. Les travaux sont envisagés et des renforts policiers seront destinés à apaiser ce quartier. »

Vous avez encore du temps pour faire du sport ?

« Je fais du sport. Je reste aussi attentif à mon alimentation même si je suis quelqu’un de gourmand avec une bonne fourchette. Enfin, deux fois par semaine, je vais de mon domicile à mon bureau en courant. »