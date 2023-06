Quinze ans au service du roi Philippe: pour la première fois, Alain Gerardy parle!

Alain Gerardy, comment devient-on « Chef du protocole de la Cour » ?

C’est le Roi qui choisit ses dignitaires. Ils sont pour la plupart issus de la Défense et des Affaires Étrangères. J’avais fait savoir à la Défense, déjà au début de ma carrière d’officier, que la fonction d’adjoint du Chef de la Maison militaire, traditionnellement attribuée à un officier de la Force Aérienne, m’intéressait. Le jour où on m’a contacté, je pensais que c’était pour ça. Le 25 octobre 2019, lors des 18 ans de la duchesse de Brabant. - Belga/Benoît Doppagne

Et ce n’était pas le cas ?

À mon grand étonnement, on m’a expliqué qu’on cherchait un nouveau collaborateur pour le prince Philippe. C’était en 2008. Le Prince m’a reçu deux fois en entretien et il m’a finalement choisi. J’avais un passé militaire plutôt atypique. Je n’ai exercé que peu de temps ma fonction de gestionnaire du personnel à laquelle j’étais destiné à la Défense. J’ai vite occupé des fonctions finalement bien en lien avec ce que je fais aujourd’hui au Palais, de relations publiques et de protocole. Pendant cinq ans, j’ai aussi été aide-de-camp du LtGen Mandl qui était à la tête de la Force Aérienne. Quand on m’a recruté au Palais, j’avais 41 ans et on cherchait un officier supérieur francophone, bilingue et qui sortait de son troisième cycle. J’avais ce profil.