33 arrestations administratives et des vols ce samedi, 4e jour de la ducasse de Mons

« Les différents cortèges traditionnels et la retraite aux flambeaux se sont déroulés sans aucun incident. La répétition du combat, qui avait lieu sur la Grand’Place cette année, a attiré le public et tout s’est très bien passé », commente la police de Mons-Quévy.

Les forces de l’ordre ont tout de même dû procéder à 33 arrestations administratives ce samedi pour des faits d’ivresse publique, trouble à l’ordre public et séjour illégal. Il y a également eu une arrestation judiciaire. « Ce samedi s’est déroulé dans une ambiance conviviale et bon enfant si ce n’est en fin de nuit où l’ambiance était plus électrique avec quelques altercations rapidement gérées par nos services sur place. »