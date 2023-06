Après la crise sanitaire, la Ferme de Martinrou a sorti la tête de l’eau

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avec 43 ans au compteur, la Ferme de Martinrou est devenue une véritable institution à Fleurus. En 1980, le maître-verrier et romancier Bernard Tirtiaux rachetait la ferme familiale pour la transformer en un lieu culturel et créatif. Le bouillonnant artiste rénovait le bâtiment en utilisant du matériel glané par-ci, par-là, avec une bonne dose d’huile de coude et surtout de débrouille.