«À la télé, je voyais le cercueil de ma sœur et ma grand-mère»: 50 ans après la catastrophe ferroviaire de Luttre, Fred veut faire ériger une plaque commémorative

C’était le 15 août 1974. À 19h12, le train de voyageurs Charleroi-Bruxelles, traverse le pont du canal à Luttre, pour y dérailler, à plus de 110 kilomètres/heure. On déplore 18 morts et une soixantaine de blessés.

Frédéric n’avait que 4 mois à peine ce jour-là mais, bientôt 50 ans plus tard, il continue à se souvenir. Parmi les 18 victimes, sa soeur Anne, âgée de 2 ans, et sa grand-mère Germaine. Ce Pont-à-Cellois n’a évidemment aucun souvenir à proprement parler de la catastrophe ferroviaire. Comme beaucoup, il n’a en tête que les images qu’il a vues et revues passer à la télévision. « J’y reconnais mes parents, je vois passer des cercueils, dont celui de ma sœur et ma grand-mère… »