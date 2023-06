«Je crois bien que j’aime cette fille»: Alice on the roof sort une chanson pour célébrer les 20 ans du mariage pour tous en Belgique À l’occasion de cet anniversaire, la chanteuse a dédié « The Right Words » aux couples de même sexe. Photonews

Par F.Gh. (D.R.)

Le 1er juin 2003 la loi légalisant le mariage pour les personnes du même sexe entrait en vigueur en Belgique, qui devenait ainsi le deuxième pays au monde à reconnaître ce type d’union, après les Pays-Bas. Vingt ans plus tard, pour célébrer cette avancée historique, le gouvernement a décidé de marquer le coup en offrant une chanson à la communauté LGBTQIA+ mondiale. Et c’est Alice on the roof qui a été choisie pour réaliser ce nouvel hymne. « Les blagues sur les Belges, une valeur sûre en terme d’humour. Mais quand il s’agit d’amour, en Belgique, on n’est pas là pour rigoler. (…) J’ai donc toujours vécu dans un monde où le mariage pour tous n’est pas un sujet, il est, point. Grâce à cette loi notamment, beaucoup de belles histoires d’amour sont nées en Belgique, et aujourd’hui c’est leur fête à nouveau. » a indiqué la chanteuse sur ses réseaux sociaux, indiquant qu’elle avait accepté la requête du gouvernement avec fierté.

Le titre en question s’intitule « The Right Words », et est sorti le 1er juin dernier, qui marquait également le début du mois des Fiertés, célébré dans le monde entier. Il est inspiré de deux amies chères à l’artiste, « dont la naissance des sentiments amoureux » s’est déroulée sous ses yeux. « J’y ai mis quelques mots qui témoignent de leur questionnement intime. » ajoute l’interprète de « Malade », avant de traduire quelques lignes du texte, interprété en anglais. « Je crois bien que j’aime cette fille. J’aime les filles alors ? Ai-je le droit de ressentir ce que je ressens ? » se demande-t-elle. « Is it okay to say I want you, I love you ? » chante-t-elle également, ce qui veut dire : « Est-il acceptable de dire que je te désire, que je t’aime ? » Comme pour répondre à ses propres interrogations, celle qui sera coach dans la prochaine saison de « The Voice Kids », conclut ainsi : « En Belgique, la réponse est oui. » À noter qu’Alice on the roof a imaginé « cette ritournelle comme étant la bande originale d’une ouverture de bal ». Nul doute qu’elle a hâte de découvrir les images de couples qui auraient choisi sa chanson pour marquer ce moment inoubliable du plus beau jour de leur vie.