Un nouveau bâtiment à l’école Saint-Louis de Waremme: «On était vraiment trop à l’étroit, on est désormais bien plus à notre aise!» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un long et laborieux chantier qui a récemment pris fin au sein de l’école Saint-Louis à Waremme, là où se côtoient au quotidien 1.300 élèves, à la fois issus de l’Institut et du Collège. C’était l’occasion, ce vendredi soir, de célébrer la fin des travaux et d’inaugurer la toute nouvelle aile de l’école, qui vient jouxter l’un des anciens bâtiments déjà existants. On en a fait la visite !

Un imposant bâtiment flambant neuf, qui se rattache aux plus anciennes structures. - C.Q.