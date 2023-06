À Mont-sur-Marchienne, Industeel Belgium se prépare pour obtenir la certification «acier responsable»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Filiale du groupe Arcelor Mittal, Industeel, c’est avant tout trois usines : Charleroi en Belgique, Le Creusot, en ce compris un centre de recherche des matériaux, et Châteauneuf en France. Sa spécialité : la conception et la fabrication de tôles spéciales en carbone, inox et alliages nickel. Ses produits sont utilisés dans de nombreux secteurs : la chimie, l’énergie, les transports, la cryogénie, etc. Le site de Marchienne-au-Pont occupe près de 1.000 personnes… Voilà pour les présentations sommaires.