Combat dit Lumeçon à Mons: c’est fait, le dragon est bien mort!

Saint Georges et son destrier Condé ont encore été admirables. Condé a désormais l’habitude de la foule rassemblée à Mons, des bruits, des détonations… Il a fait cette année son 5e combat. Le cheval de saint Georges a parfaitement rempli sa mission, tout comme son cavalier, alias Olivier Tournay.

C’est discret, mais cette année, le dragon arborait un nouveau visage. Il fallait bien l’observer pour voir la différence. Le nouveau régisseur, Fabrice Demeuldre, a décidé de refaire les narines ! Concrètement, Fabrice – qui a commencé sa journée à 4 h du matin ce dimanche- trouvait dommage que les narines d’une telle bête soient si petites. Du coup, elles sont désormais un peu plus volumineuses et profilées.

Nouveau look

Autre petit changement dans l’arène : la carcasse du chin-chin protecteur a été refaite et regarnie avec une nouvelle peau, plus blanche. L’ancienne carcasse, en osier, commençait à prendre un peu trop d’âge et devenait moins facile à manier que les autres années.