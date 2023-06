Musson: Katia et Ronald Lebrun ont tout plaqué pour ouvrir un gîte et des chambres d’hôte en Ardèche

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ça y est, enfin ! Depuis le 30 mai, à 15h, ils sont enfin les propriétaires du Mas des Molières en Ardèche, à Saint-Sauveur-de-Cruzieres. Il aura fallu persévérer pendant trois ans ! Katia Girolamo et son mari, Ronald Lebrun, de Mussy-la-Ville, viennent de signer les actes pour leur mas provençal. Leurs enfants de 3 et 5 ans ont dit au revoir à leur maîtresse et leurs copains de classe.