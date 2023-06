Le premier couple d’hommes pacsés des Ardennes françaises continue de couler des jours heureux

Dix ans après l’adoption du mariage pour les couples du même sexe, le 23 avril 2013, ce droit semble couler de source, même si les actes et discours LGBTphobes n’ont pas disparu. Pascal et Willy, les premiers hommes pacsés dans les Ardennes (le 20 mars 2000) et premiers mariés du même sexe de Carignan (14 juin 2014) ont dû se battre pour faire tomber les barrières. «Mes parents ont eu trois enfants la même année, un en janvier et deux en décembre, mon frère jumeau et moi; je suis le seul homosexuel. Je n’ai pas eu besoin de le dire à mes parents; ils avaient compris. Mais c’était tabou», raconte Pascal Jung, 53ans qui n’a pas eu besoin des sites de rencontre pour trouver son âme sœur.

«J’étais au tri des colis, j’ai vu un colis venant d’un site gay adressé en poste restante à Willy Ledoux.Je lui ai écrit une lettre». «J’ai reçu le courrier; on s’est rencontré; c’était comme une évidence, raconte avec les yeux qui brillent Willy.Je suis parti de chez mes parents sans rien dire, comme une fugue; c’était le 3 juin 1998; il y a 25 ans». «J’avais 37 ans et Willy 25; mes parents et moi, on ne se parlait déjà plus; avec Willy, on ne s’est jamais plus quitté; on ne s’est jamais fait d’infidélité», ajoute Pascal. «Je voulais que l’on se marie, surtout pour protéger Willy financièrement. C’était le premier mariage gay à Carignan; c’est Michel Doppler, adjoint au maire, qui a reçu nos consentements. J’ai annoncé notre mariage à maman, mais personne n’est venu». «Il n’y avait que nous et nos quatre témoins; personne de plus» détaille Willy. «Après un repas au restaurant à Stenay avec nos témoins, on avait prévu un café pour les gens qui nous connaissent; on a eu une cinquantaine d’invités dont le frère de Willy et sa famille; on était vraiment contents qu’ils soient là».

Aujourd’hui, Pascal est à la retraite et malgré desennuis de santé, Pascal et Willy sont «toujours aussi amoureux».