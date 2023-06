«C’est quoi ce délire?»: accusation de favoritisme pour l’épreuve ultime durant la finale de «The Voice»

L’heure est au repos pour les quatre finalistes de « The Voice », qui tentaient pour la dernière fois de décrocher la victoire, ce samedi 3 juin. À l’issue d’une soirée riche en prestations sans fausse note, c’est finalement Aurélien qui est ressorti vainqueur. Le chanteur a ainsi permis à Zazie d’ajouter une troisième victoire à son palmarès de coachs, et de se placer juste derrière Florent Pagny et ses cinq victoires. Durant la première partie de cette finale scindée en deux, les talents encore en lice se sont défendus avec un titre en solo, puis en duo avec un des artistes invités. Une première élimination a ensuite eu lieu, causant la fin du parcours pour Arslane et Jérémy Levif. Les deux super-finalistes, Aurélien et Micha, se sont finalement affrontés, sur une même chanson, choisie par la production, « La quête », de Jacques Brel.

Si certains internautes ont trouvé judicieux de départager les super-finalistes sur un même titre, d’autres ont vivement critiqué cette décision. « Depuis quand les 2 finalistes s’affrontent sur la même chanson ? La chanson va forcément favoriser un des deux, car elle est forcément plus dans le registre d’un des deux » a noté une twittos consterné. D’autres téléspectateurs ont carrément trouvé le choix d’un morceau de Jacques Brel assez injuste, estimant qu’il correspondait plus au registre d’Aurélien. « Mais cette chanson c’est trop le registre d’Aurélien. Pas top pour Micha après » a-t-on notamment lu sur Twitter. Pourtant Micha s’est bien défendu et a même réussi à convaincre ses supporteurs, qui y ont cru jusqu’au bout : « Mon cœur va au grain, à la soul que Micha peut mettre dans du Brel. » Pas d’inquiétudes pour Aurélien cependant, malgré ces quelques critiques, sa victoire semble finalement faire l’unanimité sur le réseau social !