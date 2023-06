«Je suis fatigué»: le futur très incertain de Philippe Clement à l’AS Monaco

Grosse désillusion pour Monaco, ce samedi soir en Ligue 1. L’équipe de Philippe Clement a concédé une 3e défaite de rang 1-2 contre Toulouse. Résultat, l’ASM termine 6e (65 pts) et manque l’Europe. Le coach belge dispose encore d’une année de contrat sur le Rocher mais son avenir est incertain.

En conférence, l’ancien coach de Bruges était assez mécontent : « « J’ai dit aux joueurs qu’on n’avait pas perdu la qualification sur ce match. On l’a perdue à d’autres moments de la saison. L’élimination contre Leverkusen aux tirs au but et la défaite face à Lens, après laquelle nous nous sommes effondrés pendant plusieurs semaines, ont été les moments clés. Je me sens responsable de ça. Je n’ai pas trouvé les bons mots. »