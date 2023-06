Alexandra craint pour l’avenir de son bar à chats à Andenne: «J’angoisse énormément de recevoir le décompte d’énergie en fin d’année»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis le mois d’Août 2021, Alexandra vit son rêve grâce à son propre bar à chats : le « Chacolathe », située Avenue Roi Albert à Andenne. Cependant, ces derniers mois, le rêve semble prendre une autre tournure. La raison ? Les clients se font de plus en plus rares et financièrement, la situation s’est logiquement compliquée.