Brussels Cycling Classic: Arnaud Démare s’impose au sprint devant Tobias Andresen et Jordi Meeus (vidéo)

Arnaud Démare a remporté la Brussels Cycling Classic (1.Pro) courue sur 207,1 km aux alentours de Bruxelles. Au sprint, le coureur français de la Groupama-FDJ s’est imposé devant le Danois Tobias Andresen (DSM) et Jordi Meeus (BORA-hansgrohe).

La course, connue sous le nom de Paris-Bruxelles jusqu’en 2012, s’est élancée du Parc du Cinquantenaire et quatre coureurs ont pris la fuite sur le parcours accidenté avec des portions pavées, dont Ludovic Robeet (Bingoal WB) et Jens Reynders (Israel-Premier Tech).