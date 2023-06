Pro League: les Red Lions corrigent le tir avec panache (vidéos)

Pour leur quatrième et dernière rencontre au Lee Valley Stadium, à Londres, les joueurs belges voulaient corriger le tir et éviter une 3e défaite pas du tout bienvenue en pleine préparation pour le Championnat d’Europe ni avant la poursuite la Pro League avec les 2 prochaines étapes programmées à Anvers dès la mi-juin. Mais, face à la Grande-Bretagne, il était également capital de retrouver les fondements du jeu et surtout une meilleure assise défensive pour éviter de reproduire la prestation de vendredi après-midi lors de la défaite cuisante face à l’Inde (5-1). Une réaction était donc clairement attendue.

Pourtant, le premier quart débutait mal. D’abord avec une première tentative de Sam Ward qui terminait sa course sur la barre transversale après seulement 40 secondes de jeu et, ensuite, à la 7e minute, l’ouverture du score via Nicholas Bandurak sur stroke. Un but qui réveillait la Belgique qui jouait mieux et qui obtenait de belles possibilités via William Ghislain et Thibeau Stockbroekx.