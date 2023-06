Alain Bayens, ancien SDF, vit depuis six ans dans un appartement à Namur : «Je suis fier car je ne suis pas retourné dans la rue»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Alain Bayens, un Namurois de 65 ans, a vécu dans la rue durant dix ans.

Mais depuis six ans, il peut enfin dormir au chaud, dans son appartement. Il nous explique son parcours et rappelle que quitter la rue n’a pas été facile. Aujourd’hui encore, il y pense.

«Quand j’avais 43 ans, je me suis retrouvé à la rue suite à des soucis familiaux. Au début, c’était compliqué. Et puis, la rue devient rapidement votre nouvel environnement. On y crée beaucoup de contacts. Les liens sont plus forts car nous sommes tous dans la même galère. Aller au Resto du cœur, à l’abri de nuit, à la Croix-Rouge devient vite agréable. On y revoit ses amis, on partage du temps ensemble.», se souvient Alain.