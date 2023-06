Paul-Joseph Leurkin a participé à sa 60e Marche de la Trinité à Walcourt: «Faire perpétuer cette tradition, c’est très spécial»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les rues de Walcourt ont résonné au rythme des tambours et des fifres ce week-end. En effet, la marche de la Trinité a lieu depuis samedi et a rassemblé des milliers de visiteurs dans l’entité. Chaque année, cette marche crée l’évènement à Walcourt puisqu’il s’agit de l’une des plus grosses marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse, reconnue par l’UNESCO en 2012.