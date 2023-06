Thierry Neuville vainqueur en Sardaigne: «En Croatie, nous voulions gagner pour Craig, la victoire est maintenant là»

Le Belge avait déjà gagné à deux reprises le rallye de Sardaigne et, après plusieurs pannes, avait envie d’une victoire. Mais celle-ci ne fut pas facile à construire. « Ce fut un week-end assez difficile. Nous sommes venus ici avec la conviction que nous pouvions gagner ce rallye », a déclaré Thierry Neuville. « Mais la première journée a été très difficile et nous avons perdu pas mal de temps. Nous l’avions ensuite récupéré avant de le reperdre à nouveau. Puis, samedi après-midi, nous avons soudainement pris la tête. Le plus important fut alors de maintenir notre position jusqu’à la fin. »

Les conditions météorologiques ont eu une influence majeure sur le déroulement du rallye. Habituellement, il fait une chaleur étouffante en Sardaigne et la poussière rend la visibilité difficile. Rien de tout cela cette année. Le soleil et les fortes averses se sont succédé pendant la reconnaissance et ce temps s’est maintenu pendant la course. Juste avant le début de la Powerstage, il a recommencé à pleuvoir fortement.