«Je pensais qu’il se désintéressait de moi»: Tallulah, la fille de Bruce Willis, revient les premiers symptômes de sa maladie

C’est dans une tribune publiée par la version américaine de Vogue que Tallulah Willis s’est confiée sur les moments difficiles que traversent ses proches depuis plusieurs mois. En effet, au printemps 2022, Bruce Willis annonçait être atteint d’aphasie, un trouble du langage causé par des lésions cérébrales, et mettait fin à sa carrière. En février dernier, la maladie de l’acteur avait progressé : « Nous avons maintenant un diagnostic plus précis : la démence fronto-temporale. » « Malheureusement, les difficultés de communication ne sont qu’un symptôme de la maladie à laquelle Bruce est confronté » avait expliqué sa famille dans un communiqué.

« Je savais que quelque chose n’allait pas depuis longtemps. Ça a commencé par un léger manque de réactivité que nous avons d’abord attribué à une perte d’audition liée à Hollywood : ‘Parle plus fort ! Piège de cristal a ruiné les tympans de papa.’ Plus tard, ce manque de réactivité s’est étendu » raconte Tallulah dans les colonnes du magazine de mode. La cadette des filles que la star a eues avec son ex-femme, Demi Moore, confie également qu’elle a initialement pris cette espèce d’apathie personnellement : « Je pensais qu’il se désintéressait de moi. » La femme de 29 ans admet avoir ensuite eu du mal à voir son père, une véritable star du cinéma d’action, diminué. « Je reconnais que j’ai fait face au déclin de Bruce ces dernières années avec un mélange d’évitement et de déni dont je ne suis pas fière. »