Le soleil réchauffe enfin la Belgique et la semaine s’annonce radieuse: voici où flâner au milieu de la nature quand il fait beau en Wallonie

Vous avez envie de déambuler au milieu des fleurs et des arbres sans pour autant vous aventurer en pleine forêt ? Pas de soucis ! En effet, la Wallonie regorge de parcs et jardins où il fait bon se promener, plus particulièrement quand le soleil est de la partie.

La Wallonie en regorge et ils sont magnifiques. De quoi profiter de la nature et du soleil seul, en famille ou encore pour une promenade romantique.

Situés dans la vallée de la Meuse à Namur, les Jardins d’Annevoie ont été aménagés au XVIIIe siècle. Ils sont maintenant inscrits au Patrimoine majeur de Wallonie. Ils sont les seuls jardins d’eau en Belgique et figurent parmi les plus beaux d’Europe. L’eau s’y écoule entièrement grâce aux dénivellations naturelles. À chaque détour, vous découvrirez un nouveau paysage dans plusieurs styles différents, qui font toute la beauté de ces jardins.

Adresse : Rue des Jardins 37A, 5537 Annevoie-Rouillon

Plus d’infos : http://www.annevoie.be/fr/

La Charmille du Haut-Marêt

Aussi nommée « Berceau de La Reid, La Charmille du Haut-Marêt est la plus longue d’Europe. Il s’agit surtout d’un lieu de promenade exceptionnel, avec des charmes plantés en double alignement et méticuleusement conduits pour former une voûte, s’appuyant sur une structure métallique. La Charmille du Haut-Marêt est composée de près de 5.000 charmes, pour la plupart centenaire. Ce tunnel végétal fait 573 mètres en ligne droite offre un lieu de promenade exceptionnel et unique, parfait pour les balades romantiques. Ce lieu est accessible gratuitement, toute l’année.

Adresse : Haut-Marêt, 4910 La Reid

Plus d’infos : https ://lareid.be/

Les Coteaux de la Citadelle

À Liège, au cœur de la Cité Ardente, les Coteaux de la Citadelle sont un réel paradis pour les citadins. Ce lieu inattendu est un réel écrin de verdure en pleine ville et est situé à deux pas de la Place Saint-Lambert. Il mêle patrimoine naturel et matériel avec 90 hectares de nature préservée, 3 étoiles au Guide Vert Michelin, 60 monuments emblématiques, 8 sites (dont la Montagne de Bueren, l’escalier de plus de 300 marches) et la Nocturne des Coteaux, un événement incontournable de la ville. Différentes promenades balisées y ont été aménagées.

Adresse : Sentier des Aubépines, 4000 Liège

Plus d’infos : https ://www.visitezliege.be/fr/offre/les-coteaux-de-la-citadelle

Le Parc des Topiaires

Le plus grand jardin topiaire ouvert au public vous attend à Durbuy, dans la plus petite ville du monde. Vous pourrez vous y laisser surprendre par ses sculptures végétales. De plus, ce parc situé en bordure de l’Ourthe offre une vue exceptionnelle sur le château de Durbuy. Ce jardin original et unique s’étend sur un hectare et compte plus de 250 plantes sculptées qui captiveront votre regard. Vous pouvez également déambuler dans les allées, composées de 39 parterres et y admirer buis, ifs ou houx, qui prennent forme grâce à une taille artistique, ingénieuse et passionnée.

Adresse : Rue Haie Himbe 1, 6940 Durbuy