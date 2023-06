Disparition inquiétante à Mons: Kenza Merhab, 14 ans, a été retrouvée

Kenza Merhab, 14 ans, n’avait plus donné signe de vie depuis son départ de la maison dans le centre de Mons ce jeudi à 16h15. « Personne ne l’a vue depuis », explique sa maman. « Deux amies ont localisé son téléphone via l’application Snapchat du côté de Bruxelles. Mais on ne sait pas si son téléphone a été volé. » Elle pourrait être n’importe où. Kenza n’a que 14 ans. - D.R.

Lorsqu’elle est partie, Kenza, qui mesure 1m63, portait un top noir, un jean bleu et des baskets blanches Nike Air Force One. « Elle est partie sans rien, seulement son abonnement Tec. » Cheveux longs bruns et yeux bleus, elle a également trois piercings à une oreille.

Kenza mesure 1m63. - D.R.

Sans nouvelle depuis 4 jours, sa maman s’imagine le pire. « C’est une fille un peu influençable. Au début, j’ai pensé à une fugue, mais là je m’inquiète vraiment. Elle n’a que 14 ans et pas d’argent. C’est en plein Doudou, on ne sait pas ce qu’il a pu se passer. Ça fait 4 jours que je ne dors pas. Je n’en peux plus. »