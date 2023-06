Le restaurateur liégeois Michel Geudens a repris le café «Au Temple» en Outremeuse

Nous vous annoncions récemment la fermeture du café « Au Temple » en Outremeuse à Liège, sur aveu de faillite devant le tribunal du Commerce de Liège en décembre dernier. Le café « Au Temple » existe depuis 1898 rue Saint-Julien en Outremeuse. C’est le deuxième café le plus ancien de Liège après « Le Genon » rue Cathédrale. Michel Geudens derrière son bar au Temple. - M.G.

Il y a des appartements au-dessus du café et c’est la brasserie HLS de Wandre qui est propriétaire de l’ensemble du bâtiment. Et depuis trois semaines, le café « Au Temple » est à nouveau accessible au grand public. Il a été repris par le restaurateur liégeois, Michel Geudens, qui n’a pas de lien de parenté avec l’ancien exploitant.

« J’ai tenu le restaurant « Roture’s Bar » en Roture en Outremeuse non loin d’ici pendant 20 ans. Je venais donc souvent « Au Temple » pour boire un verre. J’ai de bons contacts en tant que restaurateur avec la brasserie HLS qui m’a proposé de reprendre le café et j’ai accepté. Mon restaurant est désormais fermé et il sera peut-être repris », explique Michel Geudens.

Les nouvelles lampes et trois sièges placés sur le mur ! - M.G. Le café a donc rouvert ses portes à la plus grande joie des clients. « J’ai repeint les murs, j’ai rafraîchi le bar, j’ai installé de nouvelles tables et chaises acquises sur Marketplace et j’ai installé de nouvelles lampes », précise encore Michel Geudens. Petite restauration Et les clients sont de retour progressivement. « Il y a des tables de scrabble tous les mardis vers 13h, 13h30 et des tables de belote tous les vendredis midi », ajoute-t-il.