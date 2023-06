Josiane Warland quitte la politique après 35 ans d’engagement à Malmedy

Elle a été conseillère du CPAS de 1988 à 2000, conseillère communale et de CPAS de 2000 à 2006, conseillère communale de 2006 à 2008, échevine de l’enseignement et des affaires sociales d’août 2008 à décembre 2012.

Elle a encore été présidente du CPAS et échevine des aînés de 2012 à 2018. « Son échevinat a été marqué par la création de Ciné Senior et Rin d’Noû. Durant sa présidence du CPAS, elle a dû gérer l’agrandissement du Grand Fa avec l’arrêt des travaux et diverses malfaçons d’entreprises. Ses priorités ont toujours été le bien-être des résidents ainsi qu’être à l’écoute des familles et de tout le personnel du CPAS », poursuit Jean-Marie Blaise.